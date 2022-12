Angri, quattro atleti in uscita: mister Sanchez ritrova Aracri

Grandi manovre in uscita in casa Angri. La società grigiorossa ha perfezionato quattro uscite. Lasciano la squadra l'esperto portiere Luigi Sorrentino - diverse le chiamate in Eccellenza Campania -, i centrocampisti Amadou Pape Samb e Nicola Leone, oltre all'esterno d'attacco Marzio Celiento.

Valigia pronta a quanto pare anche per l'attaccante Salvatore Manfrellotti, che ha reso sicuramente meno rispetto alle credenziali con cui è approdato in maglia grigiorossa nei mesi scorsi.

Nel dettaglio delle operazioni già definite, Leone torna in Eccellenza e va a rinforzare ulteriormente il Pompei, vera e propria corazzata del girone A. Celiento indosserà di nuovo la maglia dell'Afragolese, con cui nella scorsa stagione ha realizzato 12 reti, sfiorando la vittoria del playoff di Serie D.

Percorso inverso per Achille Aracri. Il centrocampista offensivo classe 1994 ritrova dunque il tecnico Luigi Sanchez, alle cui dipendenze aveva vinto il campionato di Eccellenza e aveva conquistato una salvezza in Serie D tra le fila della Mariglianese.