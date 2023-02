Angri-Real Monterotondo 1-1: accesa bagarre in zona playout

Ancora un pareggio per l'Angri, che impatta tra le mura amiche con il Real Monterotondo. Punteggio finale di 1-1, con i grigiorossi che si scuotono a dovere solo dopo il momentaneo vantaggio degli ospiti. Poco o nulla da segnalare infatti nel primo tempo, se non una conclusione di Varsi neutralizzata dal portiere. Per il resto, ogni tentativo dei doriani sbatte contro il muro eretto dalla retroguardia ospite fino all'intervallo.

Si ritorna in campo sullo 0-0 ma il Real Monterotondo sembra avere un piglio migliore, trovando anche il vantaggio al quarto d'ora su un velenoso tiro-cross. C'è bisogno di una reazione e mister Condemi prova a dare una scossa con i cambi. Uno in particolare, quello di Cassata, si rivela azzeccato.

Alla mezz'ora infatti l'ex Sorrento duetta con Langella e trova il varco giusto per realizzare il pareggio. Angri rinvigorito ma ancora poco preciso in fase conclusiva. Al 40' Giordano colpisce un avversario a palla lontana e guadagna la doccia anticipata. L'inferiorità numerica non influisce sulla spinta dei doriani, ma prima Barone poi Langella non trovano la mira giusta per completare la rimonta.

In classifica resta nutrita la pattuglia di squadre in lotta per evitare la retrocessione diretta, con 9 formazioni racchiuse in soli 5 punti. A 8 turni dal termine tutti i verdetti della zona bassa di classifica restano ampiamente aperti.