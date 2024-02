Angri, recupero a Gravina: vincere per continuare a sperare

Novanta minuti per rilanciare le ambizioni di salvezza diretta. L'Angri scenderà in campo domani, sul campo del Gravina, per affrontare un delicatissimo scontro diretto nella zona bassa della classifica. In casa della penultima della classe, i ragazzi di mister Di Costanzo sono chiamati a interrompere il lungo digiuno da vittorie per guadagnare un po' di terreno in graduatoria.

Non si vince dall'ultima giornata del girone di andata. Era il 20 dicembre del 2023 quando i doriani espugnarono il campo del Barletta.

Dalla ripresa del campionato, però, Longo e compagni hanno collezionato solo quattro pareggi e due sconfitte, mancando il bottino pieno in importanti scontri diretti.

La sfida salvezza di domani rappresenta dunque un importante spartiacque, soprattutto in considerazione del calendario a dir poco sfavorevole per i turni successivi. Dopo il recupero di domani, infatti, i doriani dovranno affrontare in ordine sparso le prime cinque della classe: in casa gli impegni con Fidelis Andria, Casarano e Martina, intervallati dalle trasferta di Altamura e Nardò.

Una vittoria domani potrebbe dunque restituire entusiasmo e soprattutto fiducia nei propri mezzi per i ragazzi di mister Di Costanzo. In caso contrario, la posizione dell'allenatore si farebbe ancor più vacillante, tenuto conto che già nelle scorse settimane s'era parlato di panchina a rischio per l'allenatore ex Taranto e Brindisi.