Angri in rimonta contro il Pompei: Giordano e doppietta di Barone

Una buona sgambatura contro un avversario di ottima caratura, seppur iscritto nei ranghi dell'Eccellenza. L'Angri batte il Pompei con il punteggio di 3-1, ribaltando nella ripresa lo svantaggio maturato nel corso del primo tempo.

In gol per la formazione mariana l'esperto Tedesco, attaccante esterno tra i tanti pezzi pregiati ingaggiati dalla dirigenza del Pompei. L'Angri però non è rimasta a guardare, pareggiando i conti con Giordano e andando all'intervallo con il punteggio di 1-1.

Nel secondo tempo la doppietta di Barone ha indirizzato definitivamente il punteggio in favore della formazione di mister Floro Flores, che dunque prosegue a buon ritmo in attesa dell'esordio in Coppa Italia di Serie D, previsto per domenica 21 agosto contro la Palmese sul neutro di Mercato San Severino.

Il tecnico dovrà verificare le condizioni di Bellarosa, De Rosa e Vitiello, non impiegati nel corso dell'odierna amichevole contro il Pompei.