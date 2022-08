Angri, il ritiro si chiude in anticipo: fissato un test match col Pomigliano

L'Angri chiude in anticipo il ritiro di Campitello Matese. La società, in accordo con il tecnico Antonio Floro Flores, ha disposto il rientro in sede per la squadra, motivato probabilmente dalle condizioni non perfette del terreno di gioco su cui la squadra si era allenata fino a questo pomeriggio.

Il manto di gioco aveva messo notevolmente in difficoltà sia l'Angri che l'Acireale nel corso dell'allenamento congiunto sostenuto due giorni fa. Da qui la scelta di interrompere in anticipo il romitaggio estivo, anche per evitare che il fondo sconnesso possa creare problemi fisici ai calciatori.

Si ritorna dunque sul fondo sintetico dello stadio Pasquale Novi, più “pesante” per il lavoro atletico ma senza dubbio più regolare rispetto al prato naturale del ritiro. Venerdì 12 agosto prossimo la squadra di Floro Flores scenderà in campo contro il Pomigliano alle 18.