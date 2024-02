Angri-Rotonda 0-0: il digiuno continua

Avrebbe dovuto rappresentare la partita della rinascita, invece ha solo allungato a sei gare il digiuno dei grigiorossi. L'Angri non va oltre lo 0-0 casalingo con il Rotonda, non trovando mai lo spunto giusto in fase di conclusione e finalizzazione. Le assenze di Ascione e Caccavallo, così come le condizioni non al top di Palmieri rappresentano rilevanti attenuanti, ma quando si lotta per mantenere la categoria c'è bisogno di gettare il cuore oltre l'ostacolo per racimolare quanto prima i punti utili alla salvezza.

Al Novi viene fuori uno 0-0 in cui non emergono tante occasioni nitide da una parte e dall'altra. Col Rotonda che nel primo tempo spreca con Ankovic e Barile a fronte delle timide sortite grigiorosse firmate da Longo e De Franco.

Nella ripresa ci prova Kljajic dal limite senza inquadrare lo specchio, poi tocca aspettare oltre la mezz'ora per rivedere ulteriori occasioni dei padroni di casa, ma Allegra e Palmieri non trovano lo spunto decisivo per sbloccare il risultato.

L'Angri dunque attende ancora la svolta decisiva, con un bilancio nettamente in rosso nel girone di ritorno. Nella classifica relativa alle ultime sei gare, infatti, i doriani hanno fatto meglio della sola Polisportiva Santa Maria, ottenendo quattro punti - come Rotonda e Barletta - rispetto ai due punti racimolati dai cilentani. Di certo non un buon viatico per il prosieguo della stagione.