Angri, completato il reparto d'attacco: Salvatore Manfrellotti in grigiorosso

L'Angri completa il reparto offensivo col tesseramento di Salvatore Manfrellotti. Attaccante centrale classe 1994, porta in dote una decennale esperienza in Serie D con diverse compagini. Oltre 250 le presenze in categoria, con circa 70 gol realizzati per il nuovo calciatore grigiorosso, centravanti atipico che nella scorsa stagione è andato in doppia cifra con la maglia del Portici.

In precedenza ha indossato le casacche di Acr Messina, Nardò, Atletico Fiuggi, Acireale, Sarnese, Roccella, Pomigliano, Aversa, Agropoli, Frattese, Nuova Gioiese, Puteolana, Noto, ancora Pomigliano, Savoia e Ctl Campania.

Arriva alla corte di mister Floro Flores dopo aver sostenuto gran parte del precampionato tra le fila del gruppo di Mugnano dell'Equipe Campania AIC, progetto dedicato ai calciatori svincolati diretto da Antonio Trovato, coordinatore dell'Associazione Italiana Calciatori per l'Italia meridionale.