Angri-Sarrabus Ogliastra 2-1: doriani rigenerati dalla cura Sanchez

Inizia nel migliore dei modi l’era Sanchez in casa Angri. I grigiorossi battono 2-1 la Sarrabus Ogliastra, ottenendo con pieno merito i 3 punti e ritrovando il sorriso dopo un lungo periodo buio.

Il trainer ex Mariglianese tiene inizialmente in panca i vari Maranzino, Manfrellotti e Varsi. Il playmaker è Vitiello e in prima linea sono Celiento e Cassata ad affiancare Barone. L’approccio è quello giusto e al minuto numero 11 è Manzo a sbloccare il punteggio sugli sviluppi di un angolo.

I sardi non riescono a imbastire una reazione e allora i doriani potrebbero allungare. Al 25’ De Luca è costretto agli straordinari su Barone, ben lanciato da De Rosa. Fino all’intervallo le sortite migliori sono di marca grigiorossa, ma il punteggio non cambia.

A inizio ripresa De Luca devia un cross di Barone, sulla respinta Cassata finisce a terra ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore. Ma il raddoppio non tarda ad arrivare, con De Rosa che risolve un batti e ribatti sugli sviluppi di una punizione.

Poco o nulla la squadra ospite, rimasta pure orfana del tecnico Loi per proteste. La formazione di Sanchez controlla e potrebbe triplicare poco dopo la mezz’ora, ma De Luca è ancora una volta provvidenziale a deviare il tentativo di Manfrellotti. Pochi minuti dopo la squadra ospite accorcia con Mancosu, che finalizza una rapida azione innescata da Demontis.

Bellarosa risponde presente su tentativo di Floris di testa. Ed è questa l’ultima reale palla-gol della partita. Al triplice fischio il pubblico si riconcilia con la squadra, apparsa già rigenerata mentalmente dalla cura Sanchez.