Angri, scialbo pareggio a Cassino: nella ripresa il palo ferma Varsi

Un pareggio per interrompere la disastrosa serie di quattro sconfitte consecutive. L'Angri torna a casa con uno 0-0 da Cassino, al termine di una partita che non ha offerto grandissime emozioni. Le due squadre non sono quasi mai riuscite a trovare conclusioni degne di nota.

E di fatto il risultato rispecchia chiaramente l'andamento di una partita che avrebbe potuto trovare una svolta nel secondo tempo. Quando Varsi s'è visto negare dal palo la gioia del gol.

Floro Flores ha confermato le indiscrezioni della vigilia, modificando ancora una volta la formazione e lasciando in panchina i vari Manfrellotti, appunto Varsi, Manzo e Samb; atleti che erano stati spesso chiamati in causa dal primo minuto nelle uscite precedenti.

Pur interrompendo la striscia negativa, comunque, il punticino ottenuto al Gino Salveti serve a ben poco. La classifica resta deficitaria e prossimo il turno interno contro Sarrabus Ogliastra ha già il sapore di scontro diretto per evitare la zona retrocessione.