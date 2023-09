Angri sconfitto in rimonta a Matera: grigiorossi ancora a quota zero

Seconda sconfitta per l'Angri, che cede di misura in trasferta a Matera. In vantaggio con un gol contestatissimo dai padroni di casa, i ragazzi di Liquidato si fanno raggiungere e sorpassare nel giro di 20 minuti, non riuscendo più a creare importanti pericoli alla porta biancazzurra.

Liquidato tiene inizialmente in panchina il centrocampista Fabiano e l'esterno offensivo Celiento, con De Marco e Mansour in campo dal 1'. All'11' i grigiorossi passano in vantaggio: su angolo di Herrera, Marasco indirizza di testa in porta; Della Pina si allunga a deviare ma per l'arbitro il pallone aveva già varcato la linea di porta.

Vibranti ma inutili le proteste dei padroni di casa, che però ci mettono poco a riorganizzarsi.

Dopo una conclusione deviata da Scarpato, Prado trova al 21' il gol del pareggio su servizio di Ferrara. E poco dopo la mezz'ora, dopo un gol annullato ad Agnello per fuorigioco, i lucani realizzano il sorpasso con Ferrara che scappa sul filo del fuorigioco e fa secco Scarpato per il 2-1.

Nella ripresa la reazione dell'Angri sta tutta in una gran conclusione di Marasco che non centra il bersaglio grosso e in una conclusione dal limite di Giorgio, che ugualmente non inquadra la porta. Il Matera tenta di controllare il match, ma punge ancora con Prado e Ferrara che sfiorano il tris. Si va avanti fino al 95' senza ulteriori sussulti, con l'Angri che non riesce al momento a dare seguito in campionato alle brillanti prestazioni offerte in Coppa Italia.