Angri, scontro diretto col Rotonda: dubbi in attacco per Di Costanzo

Scontro diretto in chiave salvezza per l'Angri, che domani al Pasquale Novi ospiterà il Rotonda. Ma prima che la classifica, la squadra di Nello Di Costanzo ha bisogno di risposte dopo il lungo digiuno di vittorie iniziato con l'avvio del girone di ritorno.

Dopo il blitz di Barletta arrivato al giro di boa del campionato, infatti, i doriani non hanno più ritrovato i tre punti pur riuscendo in talune circostanze a offrire prestazioni positive. La società ha confermato in panchina il tecnico nonostante le voci di possibile cambio alla guida tecnica seguite al ko contro la Palmese.

Ma è chiaro che voglia risposte sul campo dalla squadra già a partire dalla sfida contro il Rotonda. Domani mister Di Costanzo dovrà fare sicuramente a meno del gioiellino Ascione, impegnato con la Rappresentativa di Serie D alla Viareggio Cup.

In bacino di carenaggio l'esperto Caccavallo, mentre potrebbe essere disponibile solo “a mezzo servizio” Palmieri.

Dunque, problemi in prima linea per Di Costanzo, che scioglierà le riserve soltanto domani nell'immediata vigilia della partita. Non sarà gara da dentro o fuori, ma è chiaro che un successo potrebbe contribuire anche a mitigare la forte delusione che la tifoseria ha espresso a più riprese nelle ultime settimane.