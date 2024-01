Angri, scossone in dirigenza: esonerato il direttore generale Turi

L'Angri ha reso noto di aver sollevato dall'incarico il direttore generale Alberico Turi. Il dirigente, entrato nei ranghi grigiorossi con l'avvento del nuovo patron Raffaele Niutta, era stato bersagliato dalle critiche della tifoserie dopo il clamoroso forfait per la gara esterna di Coppa Italia contro il Trapani.

La decisione arriva a 48 ore dal primo impegno casalingo del girone di ritorno. L'Angri riceverà al Novi il Matera, quinta forza del girone H di Serie D in condominio con la Fidelis Andria. I lucani hanno ritrovato domenica scorsa la vittoria dopo due sconfitte di fila, rimettendosi in corsa per la zona playoff.

Dal canto suo, l'Angri è reduce da due risultati utili consecutivi, col successo di Barletta a fine girone d'andata e il pareggio esterno di Bitonto; uno 0-0 che ha lasciato tanto amaro in bocca ai doriani, fermati da due legni colpiti e poco cinici nel finalizzare le varie occasioni da gol costruite al cospetto dell'ultima della classe.