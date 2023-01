Angri-Palmese a Volla: «Ma la sentenza va oltre l'accaduto»

La sentenza del giudice sportivo di Serie D sui fatti di Angri-Portici ha lasciato pesanti strascichi in casa grigiorossa. La società doriana ha definito senza mezzi termini come «ingiustizie» le pesanti sanzioni subite e ha anche sottolineato che inizierà «un'attenta pausa di riflessione sul futuro del progetto calcistico».

Parole che hanno messo in allarme l'ambiente, col timore che la compagine dirigenziale possa decidere, come extrema ratio, di mettere fine all'avventura alla guida dell'Angri. Timori che tuttavia al momento non trovano alcuna conferma, sebbene la società grigiorossa sia rimasta profondamente “scottata” dalla sconfitta a tavolino e dalla condanna a giocare in campo neutro e a porte chiuse le prossime due partite casalinghe.

L'Angri farà dunque ricorso contro quella che ha definito «una decisione assurda. La decisione del giudice sportivo - si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa - è la continuità di quanto costruito ad arte in un pomeriggio paradossale che non trova riscontro nella realtà. Lotteremo in ogni sede per difendere la nostra verità, per difendere un lavoro di rigenerazione sportiva che ad Angri stiamo portiamo avanti da anni, garantendo la migliore ospitalità possibile ad ogni singola società, Portici compreso, che abbiamo accolto durante il nostro percorso sportivo nei nostri anni di gestione».

Intanto il Dipartimento Interregionale ha reso noto oggi che la gara Angri-Palmese, in programma domenica 15 gennaio alle 14.30, sarà disputata a porte chiuse allo stadio Borsellino di Volla.