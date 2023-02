Angri, sfida salvezza contro il Nola. Condemi: «I ragazzi sono motivati»

Ripetere la prestazione offerta contro la Paganese e prova a incrementare il vantaggio sulle ultime due posizioni di classifica. In casa Angri la cura Condemi sembra aver restituito un pizzico di fiducia all'intero ambiente. Il pareggio contro la capolista Paganese potrebbe aver dato la scossa giusta alla squadra, sebbene una vittoria manchi esattamente da due mesi ai doriani.

Domani la formazione grigiorossa renderà visita al Nola, fanalino di coda del girone G che è però reduce da una importante vittoria esterna contro il Portici. Un risultato che ha riportato fiducia tra i bruniani, sempre ultimi in classifica ma più vicini al lungo trenino di squadre in lotta per non retrocedere.

«Ogni derby è difficile - ha sentenziato mister Condemi -, ma sappiamo di aver preparato questa partita anche in base alle caratteristiche dei nostri avversari». L'allenatore grigiorosso, ex di turno, parla di un «Angri in salute. Peccato per la squalifica di Barone, ma chi giocherà al posto suo (Acosta?) saprà sopperire alla mancanza. In settimana ho visto ragazzi sempre più motivati per poterci tirare fuori con pazienza dalla nostra situazione di classifica».

Tra i disponibili c'è anche l'ultimo arrivato Acunzo, arrivato su esplicita richiesta dell'allenatore: «Ovviamente ha bisogno di qualche settimana per mettersi a regime, ma è un calciatore che può stare tranquillamente in questo gruppo».