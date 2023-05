Angri ai playout, la condanna arriva da Tivoli con la sconfitta della Paganese

L'Angri vede sfumare in extremis il “miracolo” salvezza. E la sentenza di condanna ai playout per i grigiorossi arriva da 240 chilometri di distanza. La vittoria del Tivoli in pieno recupero contro la Paganese permette ai laziali di allungare il passo rispetto alla squadra di Sanchez, che finisce agli spareggi salvezza.

Fino al parziale di 1-1 tra Tivoli e Paganese, infatti, l'Angri avrebbe ottenuto la permanenza diretta in categoria pur a fronte della sonora sconfitta al Novi contro il Sorrento (0-3). I doriani avrebbero infatti chiuso la stagione regolare a quota 39 punti, in condominio proprio con Tivoli e Atletico Uri. Ma per effetto della classifica avulsa avrebbero evitato la coda della post-season, avendo vinto tutti gli scontri diretti in questione.

Ora per Manzo è compagni ci sarà da attendere un'altra partita per conoscere l'avversario nel turno unico di playout, da disputare ad Angri. Pomezia e Nola hanno chiuso a quota 35 al penultimo posto e dovranno affrontarsi in uno spareggio per stabilire chi retrocederà in Eccellenza insieme all'Aprilia e chi appunto renderà visita ai grigiorossi al Novi per la permanenza in Serie D.