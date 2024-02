Angri, spettro retrocessione: in bilico mister Di Costanzo

I risultati domenicali nel girone H di Serie D hanno reso ancora più pesante la sconfitta subita dall'Angri nell'anticipo esterno contro la Palmese. In particolare le vittorie di Bitonto e Gallipoli hanno accorciato nettamente la classifica in zona playout, assottigliando a soli 2 punti il vantaggio dei grigiorossi sul penultimo posto che porta alla retrocessione diretta in Eccellenza.

Vibranti le contestazioni della tifoseria, visto il lungo digiuno da vittorie della squadra di mister Di Costanzo.

E proprio l'allenatore sarebbe finito al centro delle valutazioni del club. I rumors parlano di imminente esonero dell'allenatore ex Ascoli e Messina, con diversi contatti avviati dalla dirigenza per il prosieguo del campionato.

Stefano Liquidato, sostituito proprio da Nello Di Costanzo lo scorso 20 novembre, resta il candidato principale visto che è ancora vincolato da un contratto con la società grigiorossa. Tuttavia non si escludono colpi di scena, con patron Niutta che potrebbe scegliere il sostituto tra i diversi allenatori avuti alle sue dipendenze nelle ultime stagioni.