Angri spigliato in amichevole: con il Pomigliano termina 5-0

Sgambatura pomeridiana a suon di gol per l'Angri, che oggi ha ospitato il Pomigliano sul sintetico del Pasquale Novi. Punteggio finale di 5-0 per i grigiorossi, che hanno mandato in rete Varsi su rigore, Cassata e Fiore nella prima frazione, Barone e Visconti nel secondo tempo a completare il tabellino.

Al netto della differenza di categoria rispetto all'undici ospite, la squadra di Floro Flores ha offerto una buona prestazione, facendo alla lunga valere una migliore condizione fisica. Cominciano a funzionare i primi automatismi di gioco voluti dal tecnico.

Grigiorossi in campo con il 4-3-3. Nel primo tempo Floro Flores ha sistemato Pagano e Sall al centro della difesa, con Padovano nel ruolo naturale di terzino e Palladino suo omologo sulla fascia opposta. Chiavi della mediana a Maranzino, affiancato da Samb e da Fiore, atleta in prova che ha trovato anche il gol. In prima linea Varsi e Strianese hanno affiancato Cassata.

Nella ripresa spazio agli altri effettivi a disposizione, tra i quali s'è rivisto anche Vitiello, reduce da un periodo di stop per infortunio. A riposo precauzionale invece i vari Bellarosa, De Rosa e D'Auria.