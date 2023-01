Angri, stangata del giudice sportivo: 0-3 a tavolino e campo squalificato

Arriva immediata la sentenza del Giudice Sportivo di Serie D sui fatti che hanno caratterizzato la gara Angri-Portici. Valida come recupero della sedicesima giornata nel girone G di Serie D, la partita è stata definitivamente sospesa nell'intervallo per episodi di violenza accaduti nella zona degli spogliatoi.

Il dispositivo del Giudice Sportivo conferma la tesi fornita ieri sera dalla società del Portici, fondando i provvedimenti da quanto scritto sul referto di fine gara dall'arbitro. «Nel corso dell'intervallo persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società facevano indebito ingresso nell'area degli spogliatoi ove una di queste aggrediva un calciatore della società ospitata strattonandolo con violenza e colpendolo con alcuni calci su ampia parte del corpo, mentre altro soggetto ne favoriva la fuga tenendo aperta una porta. Ad esito dell'aggressione, che aveva termine grazie all'intervento degli altri tesserati della società il calciatore aggredito necessitava dell'intervento dei sanitari e riportava forti dolori e contusioni escoriate al torace e all'addome».

Nel dispositivo si legge anche che il direttore di gara ha decretato la definitiva sospensione dell'incontro perché ha «constatato il venire meno delle condizioni per il prosieguo della gara».

In ragione di tutto ciò, il giudice ha disposto la vittoria a tavolino per 3-0 in favore del Portici, ma soprattutto ha disposto nei confronti dell'Angri un'ammenda di 4mila euro e l'obbligo di disputare due gare in campo neutro a porte chiuse con decorrenza immediata.