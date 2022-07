Angri, un classe 2003 dal Savoia: suggestione Castaldo per l'attacco

Un nuovo under a centrocampo per l'Angri. La società ha ufficializzato il tesseramento di Gennaro De Rosa, classe 2003, proveniente dal Savoia. Tra le fila degli oplontini ha evidenziato buone qualità tecniche, raggiungendo anche la finale playoff di Eccellenza.

Il nuovo grigiorosso è cresciuto nel settore giovanile della Casertana, percorrendo tutta la trafila dall'under 15 alla formazione Juniores. S'è detto entuasiasta della nuova avventura, presentandosi ai suoi nuovi tifosi come «centrocampista che ama giocare palla al piede. Angri è una piazza magnifica e spero di poter fare bene per far divertire i tifosi».

Intanto la fantasia dei supporters doriani è stuzzicata dai rumors che vorrebbero la società in trattativa con Gigi Castaldo. L'esperto attaccante ex Nocerina e Avellino, nonostante la carta d'identità, è ancora un pezzo pregiato del calciomercato. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Paganese, collezionando 17 presenze e 4 gol. Per Castaldo sarebbe la seconda esperienza in Serie D: in categoria ha infatti giocato solo nel 2003-04 tra le fila della Juve Stabia.