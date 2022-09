Angri, tesserato il difensore Alfano: presentazione rinviata di 24 ore

Un giovane difensore indosserà di nuovo la maglia dell'Angri. Giovanni Alfano, classe 1999, torna in grigiorosso dopo tre annate. Centrale di retroguardia, ha giocato sul sintetico del Novi nel campionato di Eccellenza 2019-20.

Esperienze nei settori giovanili di Reggina, Spal e Avellino per Alfano, che porta in dote 106 presenze in Serie D con le maglie di Cittanova, Adriese, Rotonda e Brindisi. Con i pugliesi nell'ultima stagione ha collezionato 22 presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria.

Intanto la società, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, ha differito di 24 ore la presentazione ufficiale della squadra. Avrebbe dovuto tenersi ieri sera, dopo l'amichevole disputata nel pomeriggio con l'Equipe Campania. il gala di presentazione si terrà dunque questa sera alle 20 allo stadio Pasquale Novi.