Angri, ritorno di fiamma per Niutta: lascerà il nuovo progetto Acerrana

Un'indiscrezione dell'ultim'ora che potrebbe sparigliare le carte in tavola nell'impasse societario dell'Angri. Raffaele Niutta si sarebbe infatti defilato dal progetto sportivo nato dal trasferimento del titolo sportivo dell'Afragolese ad Acerra. E si sarebbe riavvicinato al sodalizio grigiorosso, al quale era stato accostato già nelle scorse settimane.

Un ingresso di Niutta in società potrebbe comunque non comportare una ridefinizione degli assetti attuali del club. Con l'intero blocco societario che rimarrebbe al suo posto, fermando dunque altre possibili trattative per la cessione del sodalizio doriano.

Gli spifferi sono circolati nelle ultime ore e potrebbero trovare approfondimento nei prossimi giorni, verosimilmente a ridosso della scadenza dei termini per l'iscrizione al campionato di Serie D.