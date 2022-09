Angri, torna Sorrentino tra i pali: con l'Ilva si anticipa di mezz'ora

Gigi Sorrentino è tornato a difendere i pali dell'Angri. L'estremo difensore, protagonista della promozione in Serie D lo scorso mese di giugno tra le fila grigiorosse, ha lasciato ufficialmente il Pompei (Eccellenza girone A) per far ritorno nella formazione doriana.

Esperienza tra i pali per mister Floro Flores, che dunque avrà a disposizione la scelta del portiere “over” in alternativa al classe 2002 Bellarosa, che offre comunque al tecnico ampie garanzie. Intanto, la società grigiorossa ha reso noto che la gara con l'Ilvamaddalena, in programma domenica allo stadio Pasquale Novi, sarà anticipata di mezz'ora.

Avrà quindi inizio alle 14.30 anziché alle 15, così da permettere un più comodo rientro della compagine ospite in Sardegna.