Angri, ostica trasferta a Caserta: Aracri out, due dubbi per Sanchez

Senza lo squalificato Aracri, con Pagano e Cassata in dubbio, l'Angri si prepara all'ostica trasferta contro una Casertana che ha di fatto gettato alle ortiche le possibilità di promozione in Serie C nelle ultime trasferte contro Atletico Uri e Portici.

Ambiente carico quello rossoblu, ma altrettanto lo sarà la squadra di mister Sanchez dopo l'importantissima vittoria casalinga contro l'Atletico Uri. Il tecnico, prima del secondo esordio sulla panca grigiorossa, aveva chiesto una prova di carattere e soprattutto di trasformare ogni tensione in carica agonistica in campo.

Quella di Caserta non sarà gara da dentro o fuori come quella dello scorso weekend, ma è comunque di vitale importanza per evitare ulteriori sofferenze. La classifica è ancora cortissima nella zona rossa e dunque sarà vietato distrarsi.