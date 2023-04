Angri-Vis Artena 0-2, classifica di nuovo pericolosa

L'Angri interrompe la striscia positiva, steccando in casa contro la Vis Artena. La formazione laziale vince col punteggio di 0-2, piazzando il doppio colpo nella ripresa. La squadra di Condemi, senza Bellarosa e Acosta e con Cassata e Aracri a mezzo servizio, non trova gli spunti giusti al cospetto della miglior difesa del girone G. E subisce nella ripresa una sconfitta che rimette di nuovo in discussione la posizione dei doriani.

I concomitanti risultati di alcuni delle dirette concorrenti, a partire dal clamoroso successo di ieri dell'Atletico Uri sulla Casertana, hanno accorciato di nuovo la graduatoria mettendo in discussione anche i due ultimi posti.

Ci sono otto squadre racchiuse in quattro punti, dall'Aprilia ultimo a quota 29 fino alla coppia Angri-Atletico Uri a quota 33. In più, nella bagarre playout rientrano ancora Cos Sarrabus Ogliastra (36 punti), Monterotondo (37) e la stessa Vis Artena (38), con ancora cinque turni da disputare da qui alla fine della stagione regolare.

Gara da archiviare subito per l'Angri. Giovedì si torna subito in campo per il turno pre-pasquale e i ragazzi di Carmelo Condemi dovranno rendere visita all'Arzachena di Marco Nappi, ancora in corsa - almeno aritmeticamente - per un piazzamento playoff.

Servono però punti ai grigiorossi e più che badare alla caratura dell'avversario bisognerà fare punti per muovere la classifica. In attesa degli scontri diretti con Atletico Uri e Portici in cui fare obbligatoriamente bottino pieno per poter evitare la lotteria dei playout.