Angri, volti nuovi per Di Costanzo: Poziello, Iadaresta e Costanzo

L'Angri puntella l'organico a disposizione di mister Nello Di Costanzo inserendo tre volti nuovi, uno per reparto. In difesa arriva Davide Costanzo, classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Proviene dal Portici, ma ha collezionato importanti esperienze tra i professionisti con le maglie di Alessandria e Pro Vercelli.

Raffaele Poziello inserisce qualità alla linea mediana. Classe 1988, ha iniziato la stagione con la Nocerina dopo aver indossato la casacca del Giugliano nelle ultime tre annate, la seconda delle quali culminata con la promozione in Lega Pro. In carriera una sessantina di presenze tra i professionisti e oltre 200 partite in Serie D.

In prima linea l'Angri guadagna centimetri con Pasquale Iadaresta, classe 1986 che è cresciuto nel vivaio del Napoli prima di trasferirsi al Siena Primavera.

Coi bianconeri toscani vanta anche 2 gare in Serie A nel 2005-06. Tanta Lega Pro per il centravanti proveniente dal Matese: Poggibonsi, Val di Sangro, Torres, Foligno, Vibonese, Pro Sesto, Alma Juventus Fano, L'Aquila, Unicusano Fondi e Lupa Roma le squadre professionistiche in cui ha militato. In Campania ha giocato anche con Marcianise, Torrecuso, Sorrento, Puteolana e Palmese.