All'Afragolese non basta Romano: rossoblù ko di misura ad Aprilia

All’Afragolese non basta un super Romano. I rossoblù di Fabiano cadono al Quinto Ricci di Aprilia al termine di una gara dominata in lungo e in largo dai padroni di casa. Sugli scudi il portiere ospite, autore di diversi interventi decisivi. Fino al minuto 92, quando Falasca spezza l’equilibrio e sigla il gol partita.

Prima frazione di gioco a tinte nettamente biancocelesti. I padroni di casa sfiorano il gol dopo appena tre minuti con Corelli, che costringe subito il portiere Romano ad un intervento decisivo. Si ripete l’estremo difensore rossoblù quattro minuti più tardi, stavolta neutralizzando l’insidioso diagonale di Njambe. È l’Aprilia a fare la partita ed al 27’ confeziona un’altra nitida palla gol: velenosa la conclusione dal limite di De Crescenzo, su cui è di nuovo decisivo Romano.

Stesso copione nella ripresa. È l’Aprilia a fare la partita, collezionando palle gol. Al 12’ salva ancora Romano su conclusione di Santarelli. Due minuti più tardi, due cambi per Fabiano: dentro Sorgente e Liguori per Longo e Silvestro. Ancora Aprilia al minuto 23: prima Mannucci – su spunto di Bernardini – manca di un nulla il tap-in vincente, poi Cruz (innescato da un infortunio di Forte), trova Romano a sbarrargli la via del gol. Fabiano cambia ancora: dentro Tarascio a rilevare Esposito. Al 35’ Njambe ci prova con una conclusione a botta sicura: ci mette una pezza Romano, che sfiora e devia sulla traversa. Ultimi due cambi per Fabiano: tocca a Cordato e Cassandro, fuori Galletta e Celiento. Il meritato gol partita arriva al secondo dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara: lo sigla Falasca. C’è tempo solo per il rosso diretto rimediato da Njambe.

Dopo due successi consecutivi, l’Afragolese rimedia il primo ko in campionato.