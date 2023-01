Angri, troppi regali all'Aprilia: grigiorossi ko alla prima del 2023

Inizia malissimo il tour de force di gennaio dell’Angri. I grigiorossi di Sanchez perdono lo scontro diretto in trasferta con l’Aprilia. Punteggio finale di 3-1 per i padroni di casa, che sfruttano in pratica tutte le “concessioni” difensive dei doriani portando a casa l’intera posta in palio.

Pontini in vantaggio a metà frazione con Gjuci, con l’Angri poco capace di creare reali pericoli se non in una sola circostanza con Acosta poco dopo la mezz’ora. Nella ripresa Umile trova dopo pochi minuti il suo primo gol con la maglia grigiorossa, ma l’esultanza dura ben poco. In meno di un minuto l’Aprilia ripassa in vantaggio con Capuano, che riesce a liberarsi bene a destra e a infilare la porta doriana.

Il 2-1 fa suonare la sveglia per i ragazzi di Sanchez che prima reclamano un rigore per atterramento di Aracri, poi centrano due volte i pali in pochi secondi con Barone e Sall. Negli ultimi minuti, con l’Angri proteso in avanti a caccia del pari, un erroraccio in fase di costruzione della difesa grigiorossa concede all’Aprilia di chiudere i conti con Gjuci per il definitivo 3-1.

Calendario fittissimo di impegni per tutto il mese di gennaio. Fino al prossimo 22 i ragazzi di Sanchez scenderanno in campo in casa con Portici (mercoledì 11) e Palmese (domenica 15), in trasferta con Sorrento (mercoledì 18) e Ilvamaddalena (domenica 22).