Primo tempo tirato, secondo senza storia. La Turris s’impone sull’Aprilia con un perentorio 3-1 ed allunga sull’Ostiamare, fermata sul pari (2-2) dal Trastevere; vantaggio inalterato sulla Torres, che al Vanni Sanna strapazza il Tor Sapienza e raggiunge i lidensi al secondo posto. Al Liguori decidono Forte, Alma e Palma; di Spano dagli undici metri il momentaneo 1-1, ad una manciata di secondi dal duplice fischio.

Contro i laziali, mister Fabiano – complice la squalifica del baby Fabiano – ridisegna parzialmente il proprio scacchiere: linea mediana tutta esperienza, con Aliperta, Forte e Palma; tridente con Alma ed il baby Di Dato, a supporto di Longo.



Prima emozione dopo appena due minuti: cross di Palma per la testa di Forte, che sceglie alla perfezione il tempo d’inserimento ma conclude di un nulla sul fondo. L’Aprilia c’è e se la gioca a viso aperto: tra il 12’ ed il 15’ ci provano Spano e Putti ma in entrambi i casi c’è un attento Lonoce a fare buona guardia. Il vantaggio corallino al minuto 29, all’esito di un’azione particolarmente insistita: Forte – favorito da un rimpallo – raccoglie e, a tu per tu con Manasse, insacca di precisione. La reazione dell’Aprilia c’è: Lonoce è efficace su A. Montella e Putti (con un decisivo colpo di reni). Il pari laziale matura al 43’: il direttore di gara sanziona con il penalty il tocco di mano – molto ravvicinato – in area di Esempio su conclusione di Spano. Dal dischetto lo stesso Spano spiazza Lonoce e firma l’1-1.



Nella ripresa, subito tre cambi per la Turris. Dentro Da Dalt, Celiento e Fibiano, a rilevare – rispettivamente – Forte, Riccio e Di dato. Da Dalt va dunque ad agire da terzino destro, con Esempio che si sposta al centro della difesa.

Sette minuti e la Turris si riporta in vantaggio. Lo spunto parte proprio dai piedi di uno scatenato Da Dalt, che crossa in area per la torre di Celiento sfera sul secondo palo per l’accorrente Alma, che fa 2-1. Quindi l’ingresso in campo di Varchetta a rilevare capitan Longo. Tris corallino al minuto 22. Lo sigla Palma, che va di testa su punizione pennellata da posizione defilata di Celiento e realizza la prima rete in maglia corallina. Dal 34’ Aprilia costretta in dieci per il secondo giallo rimediato da Vitolo.

A fine gara è travolgente l’abbraccio del Liguori ai propri ragazzi.



Nel post partita, il diggì Rosario Primicile annuncia un’ulteriore manovra di mercato. Fa ufficialmente parte del gruppo a disposizione di mister Fabiano Ivano Feola, portiere classe 1991, lo scorso anno in forza alla Nocerina. «Con questo profilo – spiega Primicile – completiamo la rosa e guardiamo al futuro. Anche con lui abbiamo quindi intavolato un discorso programmatico. Intanto ci darà una mano, anche nel fra crescere i più giovani». © RIPRODUZIONE RISERVATA