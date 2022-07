Aracri saluta la Mariglianese e sceglie Afragola: «Non vedo l'ora di cominciare»

Nell’ultima stagione è stato tra i trascinatori della Mariglianese, che ha accompagnato al traguardo della salvezza a suon di gol e giocate di fino. Achille Aracri, centrocampista classe '94, è adesso un calciatore dell’Afragolese.

Cresciuto nelle giovanili del Benevento – con tanto di esordio in prima squadra –, Aracri ha maturato esperienze – tra le altre – con Torrecuso, Nocerina, Rionero, Valdiano, Frattese e Palmese, prima dell’ultima esaltante stagione alla Mariglianese, con cui ha realizzato ben 13 gol.

«Destro naturale, Aracri è un calciatore dalla tecnica sopraffina e dagli inserimenti perfetti. A lungo inseguito da tantissime squadre, anche di categoria superiore, ha preferito firmare con il club rossoblù».

Convinto dal progetto del club di Niutta, il centrocampista adesso scalpita: «Vestire questa gloriosa maglia è per me motivo di grande orgoglio. Non appena si è palesata l'opportunità di sposare questo progetto non ho esitato nemmeno un attimo. Non vedo l'ora di iniziare quest'avventura e raggiungere tutti insieme gli obiettivi prefissati».