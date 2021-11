Aria di burrasca per la Nocerina: striscioni di contestazione in città

Clima di contestazione in casa Nocerina. Nella giornata di oggi sono stati affissi nuovi striscioni di contestazione indirizzati al presidente Paolo Maiorino e al tecnico Giovanni Cavallaro. Nel mirino in particolare il massimo dirigente, finito nell'occhio del ciclone dopo la pesante squalifica dovuta alle false attestazioni utilizzate per far percepire i bonus del decreto Cura Italia ai ragazzi della Juniores.

Le indagini della giustizia sportiva hanno fatto emergere un quadro poco edificante sulla gestione economica del club. Su cui gravano anche le due vertenze degli ex calciatori D'Anna e Calvanese (quest'ultimo per soli 1000 euro) già emerse grazie alla Commissione Accordi Economici della Lnd. Vertenze che potrebbero non essere le ultime, tenendo conto di rumors inerenti l'ex allenatore dei portieri e altri calciatori che hanno indossato lo scorso anno la maglia rossonera.

Non certo un clima favorevole per la squadra, se si tiene conto che anche mister Cavallaro è oggetto di pesanti critiche da parte della tifoseria. Quest'ultima, attraverso un volantino affisso in città, ha parlato di «dichiarazioni del tecnico del tutto fuori luogo», sottolineando che «la tolleranza è arrivata al termine».

In campo la squadra ha evidenziato alcuni aspetti positivi, ma anche importanti lacune che di fatto impediscono di poter anche lontanamente pensare a una corsa per la promozione in Serie C.