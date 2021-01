La rincorsa non ammette passi falsi, e così, dopo il pari di Cassino, il Savoia di Aronica ha ripreso a marciare a pieno ritmo. Gli oplontini sbancano Formia nel segno di De Rosa e Kyeremateng (foto ufficio stampa) e si riportano immediatamente a ridosso delle prime due: il Latina è ad una lunghezza, il Monterosi a due.

Cinque squadre in quattro punti - Distanze contenute, in generale, in zona playoff. Appena quattro i punti che separano la capolista dalla Vis Artena, quinta forza del campionato; tra le prime cinque, però, i bianchi di Aronica sono gli unici ad aver regolarmente disputato tredici gare: tre in meno per il Monterosi, due per il Latina, mentre Nocerina (ad un solo punto dal Savoia) e Vis Artena devono recuperare un match.

L’analisi post gara – A margine del successo di Formia, mister Aronica esalta lo spirito dei suoi e rinvia ogni bilancio al giro di boa. «Era una partita molto insidiosa, anzitutto perché l’avversario non giocava da tanto e quindi non avevamo riferimenti. Siamo stati bravi a portare a casa tre punti fondamentali. Avevamo parecchi indisponibili ma chi è sceso in campo ha fatto davvero un grande lavoro. Il nostro percorso deve portarci a recuperare il terreno perso dopo la sosta forzata. Siamo concentrati sul nostro obiettivo e il primo bilancio lo tracceremo al termine del girone d’andata. I ragazzi sono stati bravissimi, lavorano sempre con abnegazione e si sacrificano tanto».

