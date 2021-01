A Cassino per dare continuità ai due successi consecutivi contro Giugliano e Latte Dolce. L’imperativo è categorico per i bianchi, costretti a macinare punti per colmare il gap con le prime della classe. Nel girone G resterà ferma la capolista Monterosi: rinviata causa Covid la gara di Muravera; Latina invece di scena ad Ardea contro il Nuova Florida.

Alla vigilia del match del Salveti, mister Aronica mette in guardia i suoi. «Speriamo di continuare lungo il cammino finalmente ripreso, è importante trovare continuità. Durante la pausa natalizia abbiamo lavorato su tanti aspetti. Il gruppo ha ritrovato fiducia nei propri mezzi dimostrando unione e orgoglio insieme a tutte le altre componenti societarie. Domani sarà una partita difficile. Molte squadre hanno perso punti al Salveti, tant’è che il Cassino ha costruito la propria classifica proprio tra le mura amiche».

Quindi uno sguardo al mercato. «La società, con grandi sacrifici, si è mossa in maniera importante per andare a sostituire calciatori in uscita, così migliorando tecnicamente la rosa con profili utili al progetto».

Indisponibili contro il Cassino Badje, operato al setto nasale, e l’ultimo acquisto Tarascio, che deve scontare un turno di squalifica.

