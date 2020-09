È il Monterosi il primo ostacolo che il Savoia è chiamato a superare sulla strada che porta in serie C. Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, il tecnico dei bianchi ha analizzato avversario ed insidie, mettendo in guardia i suoi. «Affrontiamo una squadra che ha cambiato poco rispetto alla scorsa stagione. Un avversario dunque molto compatto e organizzato, oltre che dotato di buona qualità. Il Monterosi nella passata stagione ha disputato un campionato molto importante, quindi sarà sicuramente una partita complessa».



Si parte per il Lazio con più di una certezza in tasca. «Il ritiro – continua mister Aronica – è stato molto positivo. Abbiamo lavorato bene, con voglia e determinazione. Tatticamente abbiamo insistito sul 3-5-2, anche nell’ottica di una continuità rispetto alla scorsa stagione. I ragazzi mi hanno seguito e siamo sulla strada giusta. L’obiettivo è migliorarsi sempre, e costantemente, e per farlo dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione. Il girone? Non è affatto semplice. Questo raggruppamento nasconde tante insidie. Ci sono piazze storiche, di grande tradizione e blasone. Almeno 4-5 squadre sono state allestite per la vittoria finale del campionato. Dobbiamo solo pensare a noi stessi e a fare il nostro percorso».



Vigilia dal sapore particolare per il tecnico oplontino. «Un esordio è sempre un momento importante rispetto ad ogni carriera. Lo è stato per me da calciatore e lo è anche da allenatore. Aspetterò con ansia il fischio d’inizio, perché da quel momento penserò solo al campo e alla partita». © RIPRODUZIONE RISERVATA