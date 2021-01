Il Savoia riparte dal De Cristofaro di Giugliano. L’obiettivo è dare avvio ad un nuovo corso che restituisca slancio ed entusiasmo al cammino dei bianchi, scivolati a -9 dalla vetta ed ora proiettati all’inseguimento della capolista Monterosi (una gara in meno per il Latina di Scudieri).

Alla vigilia del derby contro i tigrotti, mister Aronica analizza il momento dei bianchi e funge da termometro del gruppo. «Abbiamo analizzato tutti insieme il momento particolare – commenta mister Aronica alla vigilia del primo impegno ufficiale dell’anno – e ragionato su quanto accaduto nell’ultimo periodo. Siamo più uniti di prima e decisamente pronti per l’impegno di Giugliano. La squadra aveva il morale basso per via degli ultimi risultati, ma questi ragazzi hanno sempre lavorato bene durante la settimana. Dal 29 dicembre abbiamo ripreso il nostro cammino senza sosta, con grande sacrificio e senso di responsabilità».

Sulla corsa al primo posto, Aronica rassicura. «Il campionato è ancora molto lungo ed è presto per fare bilanci definitivi. Certamente Latina e Monterosi stanno rispettando le aspettative, ma credo ci sia ancora molto da dire. Contro il Giugliano, roccioso ed organizzato, sarà una gara difficile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA