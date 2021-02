L’amarezza e le polemiche che hanno fatto da contorno al pari interno contro il Lanusei sono ormai alle spalle. Per il Savoia l’imperativo è adesso tornare a macinare punti per alimentare concretamente il sogno serie C. Nel mirino dei bianchi – domani il turno infrasettimanale – c’è adesso la Torres, penultima a braccetto con il Giugliano. Non saranno della gara al Vanni Sanna gli indisponibili Caiazzo, Russo, Fornito, Nespoli e Badje.

Punta tutto sulla voglia di rivalsa dei suoi, il tecnico Aronica. «Peccato per il pari con il Lanusei, volevamo vincere e devo dire che avevamo preparato al meglio la gara. Non ci siamo riusciti per demeriti nostri e per quella decisione arbitrale che ci ha pesantemente penalizzato. In questi giorni i ragazzi si sono allenati in modo molto rabbioso. Domani vogliamo tornare a vincere, tutti».

Spartiacque decisivo nella corsa alla C, per il tecnico oplontino, il prossimo mese. «Il mese di febbraio e la prima parte di marzo saranno decisivi ai fini della classifica finale, sia per le tante partite che ci aspettano che per gli scontri diretti. Ci faremo trovare pronti. Nel frattempo, ci aspetta una gara difficile su un campo in erba naturale contro una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi. Troveremo una Torres determinata, che proverà ad ottenere il massimo tra le mura amiche».

La classifica – I bianchi viaggiano a quota 25, a braccetto con Latina (che ha però tre gare da recuperare) e Vis Artena (con quella di domani, due gare in meno). Una lunghezza di vantaggio per la capolista Monterosi, anche domani costretta al riposo forzato causa Covid (salgono dunque a cinque i match da recuperare). Tra le prime cinque – chiude la griglia playoff la Nocerina –, il Savoia è l’unica squadra ad aver disputato regolarmente tutte le gare in calendario.

