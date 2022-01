Stop campionato di serie D, si riparte il 23 gennaio

Come era facilmente prevedibile alla luce dei tanti casi di positività al Covid-19 registrati in molte squadre della quarta serie nel pomeriggio nel corso del Consiglio Direttivo della Lega Nazionle Dilettanti con il commissario Abete, è stato deciso di adottare il provvedimento di fermare il campionato di serie D e lo stop sarà di due settimane non solo il 9 ma anche il 16 gennaio. La ripresa è fissata per il 23, quando saranno giocate le gare dell'ultimo turno di andata. Nel corso del consiglio direttivo è stato deciso di riprogrammare le date delle gare di recupero che saranno giocate mercoledì 12, domenica 16 e mercoledì 19.