Arzachena-Angri 3-2: blackout fatale nel primo tempo

Seconda sconfitta consecutiva per l'Angri che dopo il ko casalingo contro la Vis Artena lascia l'intera posta in palio anche all'Arzachena. Fatale ai grigiorossi un primo tempo in cui non sono stati capaci di creare reali pericoli nell'area dei padroni di casa.

Una prima frazione conclusa sul punteggio di 3-0 per gli smeraldini, che di fatto hanno chiuso i conti badando in seguito solo a controllare il match per portare a casa i tre punti. La doppietta di Piga e il gol di Sosa diventano uno scoglio insormontabile per l'undici di Condemi, che trova un po' di metri nella ripresa ma non lo spunto giusto per compiere l'eccezionale rimonta.

I doriani provano a crederci sul gol di Varsi al 10' del secondo tempo. Ma con lo scorrere del cronometro vengono gradualmente meno le speranze di remuntada. E non è utile nemmeno la rete di Cassata nel finale di frazione. La squadra di Nappi serra le fila e chiude gli spazi, riuscendo a condurre in porto il match sul punteggio di 3-2.

Un risultato pessimo per l'Angri, complice anche il fatto che quasi tutte le dirette concorrenti hanno mosso la propria classifica. Grigiorossi a quota 33, a +2 sulla zona retrocessione diretta e a -2 dalla zona salvezza. Con all'orizzonte lo scontro diretto casalingo con l'Atletico Uri che può rappresentare un importante crocevia stagionale.