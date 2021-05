Giugliano, nuovo stop per Covid: rinviata la gara con l'Arzachena

L'ennesimo stop per Covid. Arzachena-Giugliano, gara di recupero del girone G in programma il 5 maggio, è stata rinviata al 19 maggio. Lo ha deciso la Lega Nazionale Dilettante dopo aver esaminato la documentazione sanitaria inoltrata dalla compagina sarda. Anche nelle fila del Giugliano c'è un calciatore positivo: è il centrocampista Abonckelet, già alle prese con alcuni problemi al ginocchio.

Il calciatore si era recato in Francia nei giorni scorsi per sottoporsi a un controllo, ma poco prima di rientrare in Italia ha scoperto di essere positivo al virus. I gialloblu di Antonio Maschio torneranno in campo il 9 maggio, quando al De Cristofaro di Giugliano sarà di scena il Lanusei.