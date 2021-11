Pari in rimonta per l'Afragolese: Caso Naturale riprende l'Atletico Uri

Pari in rimonta per l’Afragolese dopo quattro vittorie consecutive. Ad Uri finisce 1-1: sblocca Altolaguirre allo scadere della prima frazione; Caso Naturale ristabilisce l'equilibrio ad inizio ripresa.

Viaggiano intanto a vele spiegate il Giugliano (che batte anche la Vis Artena e si conferma leader del girone a punteggio pieno) e la diretta inseguitrice Aprilia (poker in casa del Formia). L’Afragolese conserva il terzo posto, ma il Team Nuova Florida – corsaro ad Ostia – è adesso ad una sola lunghezza.

Gara subito intensa al comunale di Uri. Sette minuti e Romano è subito chiamato all’intervento decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Altolaguirre; si ripete il portiere rossoblù al minuto 24, sempre su Altolaguirre, stavolta pericoloso con una potente conclusione dal limite. Di mezzo, il sinistro di Caso Naturale neutralizzato dal portiere di casa. Al 43’ il vantaggio sardo: lo realizza Altolaguirre, sfruttando una torre in area sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. Stavolta Romano nulla può sulla girata dell’argentino.

All’Afragolese bastano otto minuti di gioco nella ripresa per riacciuffare il pari: Celiento va via a modo suo sulla corsia di sinistra e pennella per Caso Naturale, che di testa fa 1-1. Due minuti e i rossoblù potrebbero ribaltarla proprio con Celiento, che di sinistro accarezza il palo. I minuti scorrono senza ulteriori sussulti. Mister Fabiano gioca le carte Tarascio, De Marzo e Senese, a rilevare Esposito, De Rosa e Cassandro, ma il risultato non si schioda.

Domenica il big match contro il Giugliano.