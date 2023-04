Atletico Uri-Sorrento 0-1: continua la rincorsa alla Paganese

Al Sorrento basta un eurogol di Scala dopo appena 5' per concretizzare il blitz vincente in Sardegna, superando l'Atletico Uri (0-1) e mantenere il passo della capolista Paganese, fermata sul pareggio (1-1) nella trasferta laziale dalla Lupa Frascati.

Una vittoria difesa a denti stretti, salutata con soddisfazione dall'equipe dei fedelissimi che hanno seguito la squadra in Sardegna. La vittoria con una sola rete di scarto, tuttavia, appare non rispondente all'evoluzione del gioco sviluppato nel corso dei 90', con altre opportunità non concretizzate. Vincenzo Maiuri ha delineato l'assetto tattico ideale per puntare all'unico risultato che potesse sostenere ancora le speranze di contendere alla Paganese la vittoria finale di un campionato che ha visto il Sorrento andare nel al di là dei programmi iniziali della stagione, focalizzati sull'obiettivo minimo di una tranquilla salvezza.

La squadra rossonera, invece, a due giornate (domenica in casa con la Lupa Frascati; l'ultima in trasferta ad Angri) dalla fine del campionato, continua a cullare un sogno, in ritardo di un solo punto dalla capolista Paganese: 65 gli azzurrostellati, 64 il Sorrento.