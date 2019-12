Saluta il Portici il baby Atteo, nelle scorse settimane attenzionato dalla Lazio. Il club azzurro ha fatto sapere «di aver perfezionato la cessione a titolo definitivo del calciatore Antonio Atteo, al Casarano Calcio, in collaborazione con una società di Serie A. La società desidera ringraziare Antonio per l’apporto fornito nelle ultime due stagioni, nelle quali ha contribuito, nonostante la giovanissima età, in maniera decisiva ai risultati raggiunti dalla squadra, affermandosi come un centrocampista di assoluto valore, tanto da guadagnarsi l’attenzione di vari club di massima serie». Nel futuro del centrocampista classe 2001 potrebbe adesso esserci il Parma.



Separazione ufficiale anche in casa Savoia, dopo un lungo periodo di separazione di fatto: Guido Abayan non è più un calciatore oplontino. L’ingaggio dell’attaccante argentino era stato accolto in estate da un notevole entusiasmo, ma da parecchie settimane ormai Abayan non era più a disposizione di mister Parlato. Pare a causa di un problema fisico. Quest’oggi, dunque, la nota ufficiale relativa alla rescissione contrattuale. Nel frattempo, in chiave campionato, sarebbe stata risolta la gara settore ospiti dello stadio Giraud: via libera dunque alla trasferta degli acesi, legati ai biancoscudati da un solido gemellaggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA