Tutto secondo i piani, il primo test amichevole in casa dell’Avellino ha fornito a Renato Cioffi le risposte che si aspettava. «Dopo dieci giorni di lavoro era giusto dare spazio a tutti - spiega il tecnico rossonero - credo ci siano stati dei buoni segnali soprattutto per quanto concerne la fase difensiva. Ringraziamo l’Avellino per averci permesso di disputare un bel match in una cornice prestigiosa, siamo ancora in fase di preparazione ma sono contento di quello che hanno fatto vedere i ragazzi».

È finita 3-0 al Partenio-Lombardi l’amichevole tra Avellino e Sorrento. Un buon test per i rossoneri dopo i primi giorni di ritiro a Nusco con la squadra di Cioffi capace di opporre una buona resistenza al cospetto di una squadra di categoria superiore che è già molto più avanti nella preparazione (inizierà il campionato tra sette giorni ed ha già disputato una gara ufficiale in Coppa Italia). Nel primo tempo, che si è concluso uno a zero, il Sorrento ha chiuso bene gli spazi agli avversari ed è andato sotto solo per un calcio di rigore, nella ripresa tanti cambi e qualche iniziativa in più per i padroni di casa che hanno finito con il calare il tris.

La squadra rossonera, intanto, proseguirà la preparazione nel ritiro di Nusco fino al prossimo 31 agosto. Nell'ambito della società, inoltre, definito lo staff tecnico del settore giovanile della Sorrento Academy. Daniele Cacace guiderà l'Under 14 regionale; Beniamino Borchiellini l'Under 15 provinciale; Maurizio Amato l'Under 15 regionale; Federico Cuomo l'Under 16 regionale e Luigi Cappiello l'Under 17 regionale.Con gli allenatori, nominati due figure importantissime del vivaio rossonero: Antonino Astarita responsabile dello Scouting e Giuseppe Borrello direttore sportivo.