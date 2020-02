Un significativo attestato per Torre del Greco in relazione all’amichevole sostenuta – la scorsa settimana – dalla Nazionale Femminile Under 19 contro le pari età della Svezia. Arriva direttamente dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha fatto pervenire al sindaco Palomba una lettera di ringraziamento per l’organizzazione e l’accoglienza riservate dalla città del corallo.



«La professionalità con la quale ci avete accolti – scrive il numero uno della Federazione – ha facilitato il nostro lavoro di preparazione e svolgimento dell’evento. Insieme, abbiamo celebrato la nostra Nazionale, tifato la Maglia Azzurra, promosso i valori del calcio dei giovani, dato prova di spirito di gruppo e di capacità relazionali ed organizzative».

Profonda la soddisfazione del primo cittadino torrese. «Lo sport è da sempre all’attenzione di questa amministrazione. L’amichevole della scorsa settimana ha offerto alla nostra città la possibilità di mettere in mostra la propria vocazione sportiva e, soprattutto, di dare ulteriore dimostrazione del profondo senso di civiltà e di cultura alla base dei valori di accoglienza ed ospitalità».



Nel post partita del Liguori, anche il tecnico delle Azzurrine Sbardella aveva espresso parole estremamente positive per Torre del Greco: «Ci tengo a ringraziare il pubblico per il gran tifo. Torre del Greco ci ha riservato una bellissima accoglienza così come la società Turris». © RIPRODUZIONE RISERVATA