Al Liguori non c’è storia. La Nazionale Under 19 femminile s’impone con un perentorio 4-1 nel primo test amichevole – si replica giovedì al Giraud di Torre Annunziata – con le pari età della Svezia. Decisamente un buon viatico in vista della Fase élite del Campionato Europeo in programma in Portogallo dal 7 al 13 aprile, che vedrà le Azzurrine alle prese con la nazionale di casa, la Bosnia Erzegovina e con le campionesse d’Europa in carica della Francia.

Alle ragazze di Sbardella bastano venti minuti per indirizzare prepotentemente la gara: le inzuccate vincenti di Asia Bragonzi ed Angela Caloia tramortiscono le scandinave, che allo scadere della prima frazione di gioco si riportano però in partita con Lindell, lesta ad approfittare di un’incertezza difensiva. Nella ripresa le Azzurrine chiudono i conti. Ci pensano ancora loro, le attaccanti della Juventus e della squadra universitaria di Harvard: al 12’ Caloia firma il tris con un gran tiro dalla distanza; Bragonbzi serve il definitivo poker al 39’.



«Le ragazze hanno disputato un’ottima gara – commenta il tecnico Sbardella –, sono state grintose sin dall’inizio, tenendo sempre in mano il pallino del gioco. Sono molto soddisfatto, non solo per il risultato ma anche per il gioco espresso. Ci tengo a ringraziare il pubblico per il gran tifo, Torre del Greco ci ha riservato una bellissima accoglienza così come la società Turris. È stata davvero una bella giornata di calcio».

Prossimo appuntamento giovedì – fischio d’inizio alle ore 14 – a Torre Annunziata, per la seconda amichevole con le svedesi. «Proverò altre interpreti – continua il tecnico azzurro – con la speranza di rivedere tra due giorni lo stesso atteggiamento di oggi. Voglio una squadra propositiva, consapevole dei suoi mezzi e che affronta la partita con fiducia e ottimismo». © RIPRODUZIONE RISERVATA