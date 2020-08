È approdato in prima squadra nella stagione 2018/19, quando il tecnico del Savoia Salvatore Campilongo ne ha fiutato il talento, promuovendolo dalla formazione Juniores. Da allora, per Genny Rondinella (foto ufficio stampa Savoia), esterno classe 2001, è stata una continua ascesa in maglia oplontina: un’ascesa che gli è adesso valsa la grande occasione tra i professionisti con il Chievo Verona (due giorni fa le visite mediche), che ne ha acquistato il cartellino a titolo definitivo, blindandolo con un contratto triennale.



Con mister Campilongo, Rondinella colleziona cinque presenze in serie D (tutte nel girone di ritorno), mettendosi in buona luce tra i bianchi, che chiudono il campionato al quinto posto. È però nell’ultima stagione – quella prepotentemente sovrastata dal Covid – che mette prepotentemente in campo tutto il suo talento. Il Savoia si rende protagonista di un avvincente duello in chiave promozione con il Palermo ed il giovane esterno si rivela pedina preziosa nello scacchiere di mister Parlato – collezionando 21 presenze e 4 gol – rivelandosi decisivo in più di un’occasione.



Adesso la grande occasione con il Chievo. «Tutti i miei sacrifici sono stati ripagati – commenta Rondinella – e questo per me è un prestigioso punto di partenza. Il Chievo è una società importante, che ha mostrato molto interesse nei miei confronti e per questo non posso che essere grato. Arrivo a Verona con molta umiltà e con una voglia matta di raggiungere degli obiettivi importanti. Ai tifosi del Savoia dico grazie per il supporto e per gli auguri che mi hanno fatto. Un ringraziamento speciale va anche alla società, per quanto ha fatto per me nel corso di questi anni». © RIPRODUZIONE RISERVATA