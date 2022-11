Barletta-Afragolese 2-0, è la seconda sconfitta di fila

Seconda sconfitta consecutiva per l’Afragolese, che – dopo Brindisi – cade anche a Barletta e scivola adesso a -5 dal quinto posto. In un Puttilli traboccante d’entusiasmo – erano in 4mila sugli spalti – i padroni di casa s’impongono con un gol per tempo.

La sblocca Petta al minuto 24, ma l’Afragolese c’è e quattro minuti più tardi va vicino al pari con un delizioso destro a giro dal limite che accarezza l’incrocio dei pali e si spegne sul fondo.

Il colpo del ko arriva al 5’ della ripresa, nel segno di Loiodice. Piersanti blinda la porta pugliese rintuzzando i tentativi di Esposito ad inizio e fine frazione. Ci prova anche Sowe, prima rimediando solo un corner e poi trovando il gol in acrobazia ma con tanto di segnalazione di offside. Nel finale Provitolo contiene i danni opponendosi efficacemente a Pignataro, lanciato tutto solo verso la porta.