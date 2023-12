Barletta-Angri 1-2: rimonta grigiorossa

L'Angri batte in rimonta e a domicilio il Barletta, risucchiando i biancorossi in piena bagarre salvezza. La squadra di mister Di Costanzo, ex di turno, interpreta al meglio il match e legittima il successo con numerose occasioni da gol create al cospetto dei pugliesi, partiti con ben altre velleità di classifica e costretti ad oggi a guardarsi le spalle più che puntare verso l'alto.

Nel primo quarto d'ora è un monologo grigiorosso, ma le occasioni create non vengono sfruttate a dovere. Ma dopo un timido tentativo di Diaz, il Barletta passa improvvisamente in vantaggio con Caputo, che scarica in porta di rabbia su assist dell'ex atalantino Schelotto.

L'Angri però non accusa il colpo, macinando gioco e creando opportunità da rete.

Ascione alla mezz'ora si vede respingere dal palo una sventola da posizione defilata. Ma al 42' arriva comunque il pari grazie a Schiavino, che decolla di testa a centro area su cross di De Marco.

Nella ripresa alla prima occasione l'Angri sorpassa. Ascione riceve palla in mediana, percorre diversi metri e tra una selva di gambe manda il pallone nell'angolino lontano, andando a prendersi l'abbraccio dei supporters doriani in trasferta.

La gara si vivacizza. Il Barletta punge con Camilleri e Caputo, sul fronte opposto è Herrera a tenere in ansia la retroguardia pugliese. Nel finale i padroni di casa tentano il forcing, ma Camilleri spreca incredibilmente di testa da pochi passi la chance per il possibile 2-2. Successo importante per l'Angri, che chiude nel migliore dei modi il 2023 con la possibilità di proiettarsi al girone di ritorno con ritrovato ottimismo in chiave classifica.