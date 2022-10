Barletta-Nocerina vietata al pubblico: molossi in trasferta senza tifosi

Squadra che vince non si cambia. Potrebbero riassumersi così le scelte di Nunzio Zavettieri per la sua Nocerina di scena domani al Cosimo Puttilli contro il Barletta. Stadio sold-out, una bolgia a tinte biancorosse contro cui dover lottare per provare a confermare quanto di buono visto domenica scorsa contro il Brindisi.

Anche in questo caso il pronostico, almeno sulla carta, è avverso ai rossoneri. Zavettieri dovrà fare ancora a meno dei lungodegenti Khaleel e Giacomarro. Possibile dunque una conferma in blocco della formazione di domenica scorsa, in campo con un elastico 4-4-2.

In avanti ballottaggio Talamo-Scaringella con Balde sicurissimo della conferma dopo le recenti ottime prestazioni. La variazione del sistema di gioco sembra aver fatto bene all'attaccante classe 2004, già messo sotto la lente di ingrandimento dagli osservatori di club professionistici.

Intanto, per disposizioni relative all'ordine pubblico, è stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania. Gli incidenti occorsi domenica scorsa tra nocerini e brindisini ha verosimilmente indotto gli organi preposti a disporre questa restrizione.