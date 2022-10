La Nocerina fa 1-1 a Barletta: punto esterno blindato da Stagkos

La Nocerina esce indenne dal Puttilli di Barletta, portando a casa un punto di platino dopo il successo interno contro il Brindisi. Risultato a sorpresa così come sette giorni fa. I molossi di fatto subiscono l'iniziativa dei padroni di casa per l'intero arco di gara, ma al primo vero tiro in porta trovano il vantaggio col centrocampista Basanisi.

Il Barletta gioca, colleziona occasioni da gol, ma trova di fronte uno Stagkos ancora in grande spolvero. Il portierino greco conferma anche in Puglia riflessi e buone doti atletiche, blindando la porta rossonera fin quando ha potuto. L'imprecisione e la traversa hanno dato una mano all'estremo molosso, che è stato costretto a capitolare solo alla mezz'ora della ripresa sulla volée di Russo, specialista in conclusioni del genere.

Resta dunque ancora imbattuto il “nuovo” allenatore rossonero Zavettieri. Dal suo avvento in panchina, seguito dal breve interregno di Favasuli dopo la fuga di Sannino, l'ex tecnico di Juve Stabia e Catanzaro ha collezionato 4 punti in 2 partite. Tenendo la Nocerina fuori dalle sabbie mobili della classifica e soprattutto restituendo ai calciatori molossi una bella dose di autostima per poter superare la burrasca delle precedenti settimane.