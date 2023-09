Barletta- Santa Maria 2-1, sconfita giunta nel recupero dal dischetto

Il Santa Maria Cilento torna a mani vuote dalla trasferta di Barletta e recrimina per aver visto sfumare proprio in dirittura d'arrivo il pareggio che i cilentani del tecnico Osvaldo Ferullo avrebbero certamente meritato di condurre in porto, ma invece devono registrare la seconda sconfitta dopo quella interna nel turno inagurale che li fa rimanere ancora fermi a zero punti.

Al 12' i padroni di casa passano in vantaggio con Schelotto.

C'è una corta respinta corta di Fezza su una punizione di Marconato, con il capitano pugliese che trova il tap-in vincente. Il tempo si chiude sull'1-0.

Nella ripresa dopo mezzora di gioco i cilentani giallorossi di Ferullo acciuffano il pareggio: calcio di punizione di Maio, l’attaccante giallorossa di testa supera Sapri per il meritato 1-1. La beffa arriva al 5' di recupero per un penalty provocato da Fezza che viene anche espulso per doppia ammonizione dal dischetto trasforma lo stesso Dipiazza che si era procurato la massima punizione per il definitivo 2-1 che premia il Braletta e manda all'infeno il Santa Maria Cilento.